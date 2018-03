Deutschlands größter Medienkonzern hat 2017 einen Rekordgewinn erzielt. Für Bertelsmann steht in diesem Jahr aber ein großer Umbruch an.

Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Michelle Obama, Gattin des früheren US-Präsidenten, schreibt ein Buch, verlegt wird es bei Penguin Random House. Für Markus Dohle, dem Chef der weltgrößten Buchverlagsgruppe, die zum Medienkonzern Bertelsmann gehört, eines der Höhepunkte dieses Jahres. Ob Michelle Obama im Herbst womöglich zur Buchvorstellung nach Deutschland kommt? Dohle lächelt verschmitzt.

Es ist der Vorabend der Bilanzpressekonferenz von Bertelsmann in Berlin. Der Vorstand des Gütersloher Medienkonzerns trifft sich in der Berliner Repräsentanz. Für Dohle steht fest: Das Jahr 2017 lief hervorragend. Mutterkonzern Bertelsmann erhöhte seinen Firmenanteil an dem Buchverlag von 53 auf 75 Prozent, den Rest hat das britische Medienhaus Pearson behalten. Er muss sich auf keinen weiteren, dritten Eigentümer einstellen.

Die Geschäftszahlen aus dem Jahr 2017, die Bertelsmann-Chef Thomas Rabe am Dienstagmorgen in Berlin präsentierte, sind denn auch positiv: Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Das operative Ebitda stieg um 2,7 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Und auch unterm Strich blieb dem Unternehmen aus Gütersloh mehr übrig als im Vorjahr: Das Konzernergebnis verbesserte sich von 1,1 auf 1,2 Milliarden Euro.

