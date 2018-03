Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), einer der führenden Anbieter von digitaler Finanztechnologie, erweitert seine Kooperation mit Qatar Airways

durch die Zusammenarbeit mit Qatar Duty Free (QDF), um Alipay-Zahlungen an allen QDF-Verkaufsstellen am Hamad International Airport (HIA) in Doha für chinesische Reisende anzubieten. Als hundertprozentige Tochter von Qatar Airways betreibt QDF über 90 einzigartige Einzelhandelsgeschäfte mit über 185 Verkaufsstellen. Nach langjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit mit Wirecard im Bereich der Zahlungsabwicklung seit 2013 haben Qatar Airways und Wirecard nun die Partnerschaft ausgeweitet, um vom weltweiten Tourismusboom aus China zu profitieren.

Aufgrund seiner luxuriösen Angebote und seines großen Markenportfolios ist QDF ein attraktives Shopping-Ziel für chinesische Touristen. Luxusgüter wie Handtaschen, Schuhe und Bekleidung sind die gefragtesten Produkte für chinesische Reisende. Durch die Akzeptanz von Alipay-Zahlungen spricht QDF eine große und schnell wachsende Zielgruppe ...

