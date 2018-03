Die Commerzbank hat das Kursziel für Allianz SE von 240 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die jüngste Kursschwäche biete eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktien des Versicherers, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um den digitalen Wandel zu beschleunigen, forcierten die Münchener nun stark die Vereinfachung von Produkten und Prozessen. Dies dürfte unter anderem die Kundenzufriedenheit erhöhen./la/ajx Datum der Analyse: 27.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0023 2018-03-27/10:50

ISIN: DE0008404005