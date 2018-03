Die Aktienwert von Dropbox (WKN:A2JW48), das am Freitag am Nasdaq debütierte, stieg nach dem Börsengang an. Zum Zeitpunkt dieses Artikels (23.3.) ist die Aktie um mehr als 40 % gestiegen. Mit einem Handelsvolumen von ca. 30 Dollar pro Aktie bewerten die Investoren Dropbox mit ca. 12 Milliarden Dollar, weit über dem Konkurrenten Box (WKN:A110YG), der derzeit eine Marktkapitalisierung von ca. 3 Milliarden Dollar aufweist.



Während Investoren die Auswirkungen des Börsengangs von Dropbox und des steigenden Aktienkurses beobachten, findet man hier einen Überblick über einige der wichtigsten Daten des Unternehmens sowie einen Blick darauf, wie Dropbox im Vergleich zu Box abschneidet.

Über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...