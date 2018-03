Großbritannien will die globale Führungsposition von 5G durch die Zusammenführung wichtiger Branchenexperten im 5G-Ökosystem festigen

Sigma Systems, der weltweite Marktführer im Bereich katalogbasierte Softwarelösungengab heute bekannt, dass Catherine Michel, Chief Technology Officer von Sigma Systems, im Rahmen der gestrigen Ankündigung im BT Tower in London in das Beratungsgremium für UK5G, dem neuen Innovationsnetzwerk für 5G berufen wurde.

Das Innovationsnetzwerk UK5G wurde gegründet, damit Großbritannien bei der globalen 5G-Entwicklung an vorderster Front mitmischen kann. Mit seinen starken nationalen und internationalen Verbindungen wird das Netzwerk Branchenexperten, darunter Technologieanbieter, Betreiber, Investoren, Regulierungsbehörden und Industriepartner innerhalb des 5G-Ökosystems zusammenbringen.

Bob Driver, CEO von Cambridge Wireless (Hauptpartner des Konsortiums zur Bereitstellung des Netzwerks), sagte: "Ich freue mich, Catherine im Beratungsgremium des 5G-Innovationsnetzwerks zu begrüßen. Sie hat ein großes fachliches Verständnis für 5G und dessen Auswirkungen auf die digitale Wirtschaft. Catherine war die einzige Frau unter den CTOs in der neuesten Auflistung von GTB Power 1001, welche die 100 bedeutendsten Namen der Kommunikationsbranche zusammenträgt. Catherine wird eine globale Perspektive in die Arbeit des Beratungsgremiums einfließen lassen."

Catherine Michel, CTO von Sigma Systems, sagte: "Ich fühle mich geehrt, dem 5G-Beratungsgremium beizutreten, um den Weg für die zukünftige Einführung von 5G im Rahmen der allgemeinen digitalen Strategie Großbritanniens zu ebnen. Serviceanbieter in Großbritannien sehen sich mit einer digitalen Transformation konfrontiert, auf die sie reagieren müssen. Die Einführung von 5G in Großbritannien ist ein kritischer Prozess, der sich darauf auswirken wird, wie Serviceanbieter ihr Netzwerk und ihre Aktivitäten strategisch weiterentwickeln und Produktinnovationen verwalten, um in der neuen digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Ich freue mich darauf, einen Beitrag innerhalb des Beratungsgremiums leisten zu können, das eine wichtige Führungsrolle bei der Verwirklichung des britischen 5G-Ökosystems übernehmen wird."

Die britische Regierung unterstützt die Entwicklung von 5G und stellt erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung, unter anderem durch 5G-Testbeds und ein Trials-Programm, das vom Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport (DCMS) gefördert wird. Das Netzwerk wird von einem Konsortium von Lieferpartnern geleitet, die aus Cambridge Wireless (Hauptpartner),Knowledge Transfer Network (KTN) und TM Forum bestehen.

Das Innovationsnetzwerk UK5G wird selbstständig ohne Regierungseinfluss agieren und im Kern ein unabhängiges Beratungsgremium sein, das über seine Aktivitäten informiert und diese überprüft, eine Führungsrolle bei der Verwirklung des britischen 5G-Ökosystem bietet und die Regierung bei der Weiterentwicklung ihrer 5G-Politik und -Programme berät.

Über Sigma Systems (sigma-systems.com oder Twitter @SigmaSystems)

Sigma Systems ist der weltweit führende Anbieter katalogbasierter Softwarelösungen für Kommunikations-, Medien- und High-Tech-Diensteanbieter. Das Unternehmen bedient mit seinen preisgekrönten Produkten mehr als 80 Kunden in 40 Ländern.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst unternehmensweite Katalog-, Preisgestaltungs- (CPQ), Auftragsverwaltungs-, Bereitstellungs- und Einsichtprodukte. Sigma nutzt einen agilen Ansatz bei der Implementierung seiner B/OSS-Produkte bei seinen Kunden.

Sigma betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien-Pazifik. Das Unternehmen arbeitet mit Technologie- und Integrationspartnern in über 100 Ländern zusammen.

