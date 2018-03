Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 45 Euro angehoben. Die Aktie biete ein starkes Wachstumsprofil, schrieb Analyst Chris Grundberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Untenehmen sei gut in der Mena-Region (Mittlerer Osten und Nordafrika) vertreten und habe Zukaufschancen im attraktiven Sektor für Online-Essenslieferungen. Der Experte hob seine Umsatzschätzungen bis 2020 an und ist zudem nun noch positiver gestimmt für das langfristige Mena-Wachstumspotenzial./ck/gl

Datum der Analyse: 27.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A2E4K43

AXC0140 2018-03-27/11:02