Rothrist (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001178 -



Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Rivella Gruppe mit dem

Einstieg ins wachsende Segment der gekühlten Frischsäfte und mit der

Expansion in den Bereich der kohlensäurefreien Getränke in Holland

wichtige Weichen für ihre Zukunft gestellt. Mit dem neuen Rivella

Refresh bietet die Unternehmung 2018 zudem eine Antwort auf das

wachsende Bedürfnis nach natürlich leichten Getränken.



Die Rivella Gruppe weist für das abgelaufene Geschäftsjahr einen

Nettoverkaufserlös von 136 Millionen Schweizerfranken aus, was einem

Absatz auf Vorjahresniveau von 105 Millionen Litern Erfrischungs- und

Fruchtsaftgetränken entspricht. Mit einem Umsatzplus von 5.4 %

entwickelte sich einmal mehr das Auslandgeschäft

überdurchschnittlich. In der Schweiz gingen die Umsätze um 2.0 %

zurück.



2017 war kein einfaches Jahr für Schweizer Getränkeproduzenten.

Anhaltender Preisdruck und aggressive Aktionspolitik im Handel,

rückläufige Umsätze in der Gastronomie und sich verschärfende

präventionspolitische Diskussionen machten der Branche zu schaffen.

Deshalb will sich die Rivella AG mit dem Einstieg in neue

Getränkesegmente künftige Wachstumsfelder erschliessen.



Michel bietet neu gekühlte Frischsäfte an



Mit der 2017 lancierten Produktelinie «Michel Pure Taste» verkauft

das Schweizer Familienunternehmen erstmals in seiner Geschichte

gekühlte Frischsäfte. «Will man im Fruchtsaftmarkt wachsen, so führt

nichts an den gekühlten Frischsäften vorbei», beurteilt Erland

Brügger, Geschäftsleiter der Rivella Gruppe, den für die Unternehmung

wichtigen strategischen Entscheid. Mit ihren kaltgepressten und

mittels schonendem Hochdruckverfahren haltbar gemachten

Ultra-Frischsäften hat sich die Unternehmung dabei bewusst für die

höchste Qualitätsstufe der gekühlten Frischsäfte entschieden.



Rivella Refresh - das leichte Rivella



Aber auch im Kerngeschäft der Erfrischungsgetränke waren die

Rothrister Produktentwickler im letzten Jahr nicht untätig. Das

kürzlich eingeführte Rivella Refresh stellt eine spritzig-leichte

Alternative zum Original Rivella dar und wird dem

Konsumentenbedürfnis nach weniger süssen Getränken gerecht. «Wir

wollen uns dem Thema Zucker nicht verschliessen, sondern aktiv

Lösungen anbieten», versichert Erland Brügger. Deshalb weist die

jüngste Rivella Sorte einen 40 % tieferen Energiegehalt als Rivella

Rot aus und ist dabei ausschliesslich natürlich gesüsst.



Rekordergebnis im Ausland



Mit 29 Millionen Litern schreibt die Schweizer

Getränkeherstellerin 2017 ein weiteres Rekordjahr im Ausland.

Besonders erfolgreich entwickelten sich dabei einmal mehr die Absätze

in den Niederlanden, dem ältesten und gleichzeitig bedeutendsten

Auslandmarkt von Rivella. Speziell auf die holländische Kundschaft

zugeschnittene Geschmacksrichtungen wie Cranberry, oder die neu

eingeführten kohlesäurefreien Sorten Holunderblüte, Granatapfel,

Pfirsich oder Zitrone trugen zum positiven Auslandergebnis bei.



Modernste Abfüllanlagen in Rothrist



Im letzten Jahr hat die Rivella AG wiederum über 8 Millionen

Schweizerfranken vor allem in Produktionsanlagen investiert. Mit der

planmässigen Inbetriebnahme der neuen Glas-Abfüllanlage im Frühling

2017 erfolgte ein weiterer wichtiger Schritt zur Modernisierung der

Fabrik. Der letzte grosse Investitionsschub im Rahmen des

Fünfjahresplanes soll 2018 mit der Erneuerung der

Verpackungsmaschinen abgeschlossen werden. Damit hat die Schweizer

Familienunternehmung in den letzten fünf Jahren insgesamt mehr als 30

Millionen Franken in modernste Anlagen investiert und so ihr

Bekenntnis zum Produktionsstandort Schweiz mit Nachdruck unter Beweis

gestellt.



Pressebilder kostenlos unter

www.pprmediarelations.ch/image/rivella



www.rivella-group.com



Originaltext: Rivella AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001178

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001178.rss2



Kontakt:

Kontaktperson bei Rivella: Monika Christener,

Unternehmenskommunikation,

Telefon 062 785 41 11, monika.christener@rivella.ch