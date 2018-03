Wüstenrot & Württembergische AG: W&W AG verkauft Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank an BKB DGAP-Ad-hoc: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Verkauf Wüstenrot & Württembergische AG: W&W AG verkauft Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank an BKB 27.03.2018 / 11:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) wird ihre Tochtergesellschaft Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank an die Bremer Kreditbank AG (BKB) veräußern. Zugleich vereinbart die W&W-Gruppe mit der Bank unter neuer Eignerschaft eine umfassende Vertriebskooperation, wodurch wechselseitig Finanzprodukte zugeliefert werden können und die Vertriebskraft weiter gesteigert wird. Den Vertrag haben beide Parteien heute unterzeichnet, der Besitzübergang findet nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Zustimmungen statt. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart. Die W&W hielt bislang 100 Prozent der Anteile an der Wüstenrot Bank und hatte im Lauf des Jahres 2017 Zukunftsoptionen für das Institut ergebnisoffen geprüft, um diesem größere Wachstumschancen zu eröffnen. Die Eignerstruktur der Wüstenrot Bausparkasse als Schwestergesellschaft der Wüstenrot Bank bleibt von der Transaktion unberührt. Kontakt: Presse-Rückfragen: Abteilung Kommunikation der W&W Telefon: 0711 662-721471 Mail: kommunikation@ww-ag.com Aktionärs-Rückfragen: Investor Relations Telefon: 0711 662-725252 Mail: ir@ww-ag.com 27.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG Gutenbergstrasse 30 70176 Stuttgart Deutschland Internet: www.ww-ag.com ISIN: DE0008051004 WKN: 805100 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669185 27.03.2018 CET/CEST

