Zürich - Mit dem Swiss Leaders Symposium geht eine neue Veranstaltung an den Start, die vor allem eines beabsichtigt: Den vielen Unternehmern und Führungskräften im Schweizer KMU in einer Zeit grosser Umwälzungen eine Plattform zu bieten, die neue Strategien und innovative Methoden für eine erfolgreiche Unternehmensführung liefert. Dafür sorgen sieben hochkarätige Referenten aus unterschiedlichsten Fachbereichen, darunter Experten und Persönlichkeiten wie der bekannte Neuromarketing-Spezialist Dr. Hans-Georg Häusel, die Psychologin und Bestseller-Autorin Monika Matschnig, der bekannte Vordenker mutiger Geschäftsstrategien Edgar K. Geffroy sowie der Motivationsexperte Dr. Stefan Frädrich.

Die fortschreitende Digitalisierung, ein verändertes Kundenverhalten und neue Arbeitsmodelle - die Herausforderungen, die heute an Wirtschaftsführer gestellt werden, sind mannigfaltig und verlangen insbesondere von Schweizer KMU ein mutiges Vorangehen. Für längere Weiterbildung fehlt dafür vielerorts die Zeit. Was es braucht sind Veranstaltungen, die in kurzer, knapper Form einen konkreten Nutzen erbringen. Hier setzt das neue Swiss Leaders Sympiosum an.

Wissensvermittlung im Fokus

«Als typisches Schweizer Dienstleistungsunternehmen haben wir in der Vergangenheit immer wieder Veranstaltungen besucht, die uns wenig Konkretes für die Führung unseres eigenen Unternehmens geboten haben», erklärt Sandra Turcic, Initiantin des Swiss Leaders Symposium. «Grund dafür waren meist Referenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...