Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Südzucker nach enttäuschenden Prognosen des Zuckerproduzenten für das Geschäftsjahr 2018/2019 von 14,50 auf 13,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Prognose für den Gewinn je Aktie 2019 mehr als halbiert, schrieb Analyst John Ennis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollten die Zuckerpreise einen Boden finden, könne es wie schon in der Vergangenheit zu einer Neubewertung der Papiere kommen./bek/gl Datum der Analyse: 27.03.2018

ISIN: DE0007297004