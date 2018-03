27.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Buwog (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Buwog AG Mag. Vitus Eckert und die Mitglieder des Aufsichtsrats Dr. Jutta A. Dönges, Stavros Efremidis, DI Caroline Mocker und Dr. Volker Riebel haben der Gesellschaft mitgeteilt, ihre Mandate mit Wirkung zum Ablauf der außerordentlichen Hauptversammlung der Buwog AG am 04. Mai 2018 zurückzulegen. Der Aufsichtsrat der Buwog AG hat gleichzeitig beschlossen, der außerordentlichen Hauptversammlung am 04. Mai 2018 folgende Kandidaten zur Wahl in den neuen Aufsichtsrat...

