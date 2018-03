FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.03.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 265 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - CITIGROUP RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 1083 PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RESUMES WILLIAM HILL WITH 'BUY' - TARGET 380 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 260 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE INITIATES VEDANTA RESOURCES WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1160 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 1720 (1580) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 490 (470) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES KAZ MINERALS TARGET TO 10,50 (9,50) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS 4IMPRINT GROUP TO 'SELL' ('BUY') - TARGET 1400 (2000) PENCE - GOLDMAN CUTS G4S PRICE TARGET TO 290 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1830 (1880) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN ADDS SMITHS GROUP TO 'ANALYST FOCUS LIST'; 'OVERWEIGHT', TARGET 1765 P. - JPMORGAN RESUMES ENTERTAINMENT ONE WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 367 PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS ITV PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1275 (1460) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 1850 (2100) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 725 (800) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3000 (3300) PENCE - 'BUY'



