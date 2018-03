St. Gallen (ots) -



Kaum ein Land in Europa hat bezogen auf Fläche und Bevölkerung

eine so hohe Veranstaltungsdichte wie die Schweiz. Die aktuellen

Zahlen des SMPA-Index 2017 zeigen aber: Die Kapazitätsgrenze ist

erreicht. Der Bruttoumsatz stagniert, die Auslastung einzelner

Veranstaltungen sinkt. Ein Grund, warum die Mitglieder des

Branchenverbands der wichtigsten Schweizer Konzert-, Show- und

Festivalveranstalter Swiss Music Promoters Association (SMPA) sich

noch stärker für eine Optimierung der Marktbedingungen dieser auch

wirtschaftlich bedeutungsvollen Branche einsetzen.



Mit etwas über 5 Millionen Besuchern an Veranstaltungen von

SMPA-Mitgliedern im letzten Jahr zeigt der SMPA-Index 2017 im

Vergleich zum Vorjahr eine stagnierende Tendenz. Die leichte

Steigerung um 1,5 Prozent ist im Wesentlichen auf den Einbezug zweier

neuer Mitglieder zurück zu führen. «Die Steigerung des Bruttoumsatzes

um 2,2 Prozent auf rund 355 Millionen Franken ist auch Faktoren wie

dem Wetterglück bei den Sommerfestivals und dem damit einhergehenden

Mehrverkauf im Bereich Food & Beverage zu danken und kann nicht als

Branchenentwicklung gesehen werden», sagt SMPA-Geschäftsführer Stefan

Breitenmoser. Tatsache ist, dass die Auslastung einzelner

Veranstaltungen abnimmt - und das bei mehr oder weniger gleich

bleibenden Ticketpreisen. «Ein grosses Problem stellt nach wie vor

der Ticket-Zweitmarkt dar, der die Fans unnötig mit überhöhten

Ticketpreisen belastet. Diese Plattformen lotsen Kunden mit geschickt

platzierten Internet-Anzeigen auf ihre Websites, sogar wenn bei den

von den Veranstaltern autorisierten Vorverkaufsstellen noch Tickets

erhältlich sind», so Breitenmoser. «Die SMPA begrüsst daher, dass

sowohl Google wie auch der Westschweizer Konsumentenschutz FRC und

das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) erste Schritte gegen

diese Praktiken unternehmen. Leider fehlt in dieser Angelegenheit bis

heute die politische Unterstützung. Es muss daher noch viel

Aufklärungsarbeit geleistet werden.»



Die Zahlen des SMPA-Index 2017 illustrieren aber auch, dass die

Mitglieder der SMPA sich in einem schnell verändernden Marktumfeld

behaupten können. Erfreulich ist, dass Schweizer Acts bei der

Programmation zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das Interesse an

Veranstaltungen ist nach wie vor gross. Die Mitglieder der SMPA sehen

sich aber vermehrt dazu gezwungen, sich mit steigenden

regulatorischen Auflagen auseinander zu setzen. In den kommenden

Wochen und Monaten stehen Diskussionen zur Neuregelung der

Schallpegelmessung und der kürzlich lancierten Volksinitiative für

ein Tabak-Sponsoring-/Werbeverbot sowie zu einer landesweit

einheitlichen Regelung der Mindestanforderungen für

Sicherheitsdienste an. «Themen, die Aussenstehende als nebensächlich

erachten mögen, könnten für unsere Branche aber grosse Kostenfolgen

haben», wie SMPA-Geschäftsführer Stefan Breitenmoser betont. «Darum

suchen wir als Branchenverband den Dialog mit den Vertretern von

Behörden von Politik, um die Interessen unserer Mitglieder zu

vertreten und offen zu kommunizieren.»



Über die Swiss Music Promoters Association (SMPA):



Die SMPA ist der Branchenverband der professionellen Schweizer

Konzert-, Show- und Festivalveranstalter. Die 37 SMPA-Mitglieder

setzen rund 80% der in der Schweiz verkauften Konzert-, Show- und

Festivaltickets ab. Sie organisieren jährlich rund 1'700

Veranstaltungen verschiedenster Art mit über 5 Millionen

Besucherinnen und Besuchern, verpflichten dafür gesamthaft fast 3'000

Künstlerinnen und Künstler und setzen direkt 355 Millionen Franken

um. Weitere Informationen auf www.smpa.ch.



