Die BMW AG (WKN:519000) hat bereits 2013 das erste batterieelektrische Fahrzeug des Unternehmens auf den Markt gebracht und arbeitet seitdem an der Weiterentwicklung der Technologie. Der CEO der BMW AG sagte am Donnerstag, dass das Unternehmen erst 2020 mit der Serienproduktion von Elektrofahrzeugen beginnen wird.



Warum nicht? Weil die Technologie immer noch nicht rentabel ist und BMW nicht bereit ist, diese Autos mit Verlust zu verkaufen.

Warum BMW mit der Serienfertigung von Elektroautos wartet

Seit 2013 hat BMW große Fortschritte in der Elektrofahrzeugtechnik gemacht. Der neueste Elektro-BMW, der i8 Roadster-Sportwagen, nutzt die so genannte "vierte Generation": Bessere Batterien geben dem neuen Modell ...

