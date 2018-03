wallstreet:online AG: wallstreet:online AG beabsichtigt Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in den Bereich internetbasierter und technologieorientierter Finanzdienstleistungen (FinTech) DGAP-Ad-hoc: wallstreet:online AG / Schlagwort(e): Expansion/Expansion wallstreet:online AG: wallstreet:online AG beabsichtigt Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in den Bereich internetbasierter und technologieorientierter Finanzdienstleistungen (FinTech) 27.03.2018 / 11:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 wallstreet:online AG beabsichtigt Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in den Bereich internetbasierter und technologieorientierter Finanzdienstleistungen (FinTech) Der Vorstand der wallstreet:online AG beabsichtigt, das Geschäftsmodell der Gesellschaft strategisch weiter zu entwickeln. Bisher betreibt das Unternehmen werbefinanzierte Finanzinformationsportale und bietet entsprechende Apps für mobile Geräte an. In den kommenden Jahren soll der Ausbau des Unternehmens zu einem von Deutschland aus agierenden international tätigen internetbasierten und technologieorientierten Finanzdienstleister (FinTech-Unternehmen) erfolgen. Dies soll die Erbringung von Finanzdienstleistungen für sogenannte Kryptowährungen einschließen. Der Vorstand beabsichtigt, die dafür in Frage kommenden Finanzdienstleistungen zu analysieren und die konkrete Umsetzung in einer Machbarkeitsstudie zu prüfen. Anschließend soll die derzeit noch ausstehende Zustimmung des Aufsichtsrats eingeholt und die Beantragung der notwendigen Erlaubnisse nach dem Kreditwesengesetz vorbereitet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt hat die wallstreet:online AG keine Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen. Da für die Erteilung von Erlaubnissen zur Erbringung von Finanzdienstleistungen gerade im Bereich FinTech ein erheblicher Zeitraum einzuplanen ist, kann nicht von einer kurzfristigen Erbringung von Finanzdienstleistungen ausgegangen werden. Neben der Erteilung der notwendigen Erlaubnisse ist die entsprechende Anpassung des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft notwendig, welche der Vorstand nach Vorliegen der dafür notwendigen Voraussetzungen der Hauptversammlung vorschlagen wird. Mitteilende Person: Stefan Zmojda, Vorstandsmitglied Pressekontakt: Michael Bulgrin wallstreet:online AG Tel: +49 (0 30) 20 456 382 presse@wallstreet-online.de 27.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: wallstreet:online AG Seydelstraße 18 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 2 04 56 382 Fax: +49 (0) 30 2 04 56 450 E-Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de Internet: www.wallstreet-online.de ISIN: DE000A2GS609 WKN: A2GS60 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669191 27.03.2018 CET/CEST

