Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg (pts015/27.03.2018/11:00) - Am 28. Juni 2018 findet die Portal Visions im Konzerthaus Freiburg statt. Die Konferenz präsentiert Lösungsansätze für die Herausforderungen der Digitalisierung. Digitalisierung ist viel mehr als die Optimierung von Arbeitsabläufen. Sie fordert tiefgreifende Veränderungen von Geschäftsmodellen, ist aber auch eine Chance für Innovationen. Der Digitalisierungs-Kongress Portal Visions stellt am 28. Juni 2018 unterschiedliche Lösungsansätze vor. Use-Cases und Erfolgsbeispiele aus allen Branchen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen plaudern im Freiburger Konzerthaus aus dem Nähkästchen. Sie geben Einblicke in ihre Digitalisierungs-Projekte. Über 30 Vorträge befassen sich mit den Themen Digital Workplace und (Social) Intranet, B2B-Portale sowie Industrie 4.0. Unter anderem zeigt Hekatron, wie man als Mittelständler ein "Mindset" für die Digitale Transformation entwickelt. Die SICK AG präsentiert Industrie 4.0 als Bindeglied zwischen IT und Industrie. Und die Caritas Wien zeigt, wie Digitalisierung die Zusammenarbeit zwischen mehreren tausend Mitarbeitern verbessert. Neben den Fachbeiträgen und Best Cases gibt es die Gelegenheit zum Networking mit den Experten. Werkzeug für die Anwendungsentwicklung Im Fokus des Events steht die Low-Code Development Plattform Intrexx http://intrexx.com . Damit werden Applikationen deutlich schneller als mit klassischen Entwicklungsansätzen erstellt. Die Anwender profitieren von Arbeitserleichterungen und verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil. Ganz gleich, ob nur einzelne Prozesse digital abgebildet werden oder eine neue Serviceplattform für Kunden aus der Taufe gehoben wird. Die Geschäftsführerin von United Planet, Katrin Beuthner, sagt über die Veranstaltung: "Es ist schön zu sehen, dass die Portal Visions auch in ihrer vierten Auflage so großen Zuspruch erhält. Wir konnten ein spannendes Programm auf die Beine stellen. Da verwundert es nicht, dass ein großer Teil der Tickets jetzt schon vergeben ist." Programm und weitere Informationen: http://portal-visions.de (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Christoph Herzog Tel.: +49 761 20703 - 402 E-Mail: christoph.herzog@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180327015

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2018 05:00 ET (09:00 GMT)