Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts016/27.03.2018/11:00) - Der AMA Verband präsentiert sich auf der Hannover Messe vom 23. bis 27. April 2018 mit 19 Ausstellern auf dem AMA Zentrum für Sensorik und Messtechnik. Besucher erhalten kompakte und konzentrierte Informationen über neue Produkte und Lösungsansätze aus Sensorik und Messtechnik für den Bereich der "Industrial Automation". Das AMA Zentrum als Kompetenzzentrum für Sensorik und Messtechnik bietet eine eigene Plattform innerhalb der Fachmesse "IAMD - Integrated Automation, Motion & Drives". Durch den Charakter einer Messe in der Messe erhalten Interessenten auf kurzem Weg zielsichere, anwenderorientierte und kundenspezifische Informationen von Spezialisten für Spezialisten. Die ausstellenden Firmen und Institute informieren über Sensorelemente, spezielle Sensoren, komplexe Sensorsysteme, spezifische Messtechnik sowie System- und Komplettlösungen. Der Verband ermöglicht mit seinem kostenlosen Branchenführer einen Überblick über die Produkte und Dienstleistungen seiner Mitglieder. Der AMA Verband ist zudem Partner des Forums Automation in Halle 14. Dort können sich Messebesucher in Vortragsreihen unter anderem über Messtechnik in der Automatisierung informieren. Experten stellen Trendthemen vor und stehen für Diskussionen zur Verfügung. Das AMA Zentrum für Sensorik und Messtechnik finden Besucher auf der Hannover Messe vom 23.bis 27. April 2018 in Halle 11. Eine Liste aller Aussteller mit Kurzbeschreibung der jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkte steht unter: http://www.ama-zentren.de/hannover-messe bereit. Das Programm des Forums Automation in Halle 14: http://www.hannovermesse.de/de/ausstellung/leitmessen/integrated-automation-moti on-drives/ausstellen/forum-automation (Ende) Aussender: AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V. Ansprechpartner: Pascale Taube Tel.: +49 30 2219 0362 20 E-Mail: taube@ama-sensorik.de Website: www.ama-sensorik.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180327016

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2018 05:00 ET (09:00 GMT)