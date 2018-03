Das war knapp. Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014) war seit einem vergeblichen Versuch, sich Mitte März nach oben abzusetzen, fast täglich gefallen und hatte am Montag im Tagestief bereits das untere Ende der entscheidenden Unterstützungszone zwischen 287 und 304 US-Dollar erreicht. Dann kamen die Käufe. Am Ende des Tages schloss Tesla im Plus, zwar nicht über dem Eröffnungskurs, aber über dem Closing des Freitags, zeigte einen immens langen unteren "Docht" in dieser Tageskerze und produzierte damit einen grundsätzlich bullishen "Hammer". Der zwar mit einer weißen kleinen Kerze, d.h. mit einem Closing über der Eröffnung, noch formvollendeter gewesen wäre. Aber dem bullishen Lager dürften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...