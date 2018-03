Der Kölner PV-Großhändler SegenSolar vertreibt ab sofort die in Deutschland produzierten Solarmodule von Astronergy. Das in Frankfurt (Oder) ansässige Unternehmen ist eine 100%ige Tochter der Chint-Gruppe, einem der weltweit führenden Hersteller für Industrieelektronik. Astronergy ist spezialisiert auf kristalline Solarmodule und hat am Standort Deutschland mit einer Gesamtkapazität von 350 Megawatt ...

