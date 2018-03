Hamburg (ots) - Nach der schweren Herzmuskelentzündung und dem Kreislaufzusammenbruch vor zwei Jahren nimmt Matthias Reim (60) das Leben endlich wieder ernster und achtet mehr auf sich und seinen Körper. Im Gespräch mit Neue Post (EVT 27.03.) spricht er über sein Fitnessprogramm, seine Schwächen und seine Familie. "Für meine 60 Jahre bin ich noch ganz fit und sehe noch ganz gut aus", so der Musiker.



"Ich habe ein Fitnesscenter und ein Schwimmbad im Haus. Da ziehe ich mein Sportprogramm konsequent durch. Das tut mir gut. Bewegung ist Leben! Und ich muss mich noch viel bewegen, denn ich will noch 25 Jahre auf der Bühne stehen. Dafür muss ich fit bleiben!" erzählt Matthias Reim. Seine Lieblingsschwäche wird er jedoch für den Sport nicht aufgeben. "Ich liebe Marzipan. Das ist meine Schwäche. Wenn ich das im Supermarkt kaufe habe ich es eine halbe Stunde später aufgegessen!"



Auch privat läuft es für ihn prima. Seine Freundin Christin ist um einiges jünger als der Schlager-Sänger. "Bei uns dreht sich eigentlich alles um Musik. Wirklich, wir kommen super miteinander klar." Die beiden verbringen viel Zeit zusammen im Tonstudio. Auch seine Kinder haben musikalisches Talent. "Meine Tochter Marie (17) hat einen Plattenvertrag und mein Sohn Julian (21) ist auch Musiker", erzählt der stolze Papa.



Hinweis für Redaktionen: Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 14, ab Dienstag 27. März 2018 im Handel.



