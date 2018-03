Die Beate Uhse Aktiengesellschaft (ISIN: DE0007551400) teilt mit, dass ihre Tochtergesellschaft Beate Uhse Netherlands B.V., die sich im vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindet, heute die Zusage für ein Massedarlehen in Höhe von 5,0 Mio. Euro erhalten hat. Diese Mittel stellt die Prime Capital Debt SCS, SICAV-FIS Robus Recovery Sub-Fund zur Verfügung, die auch bereits der Beate Uhse AG im Januar 2018 einen Massekredit in Höhe von 2,7 ...

