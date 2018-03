Neues Produkt nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zur Erkennung und Entfernung gefälschter Daten

Die P\S\L Group hat heute Assure BrandPanels eingeführt, um Betrug in der Pharma-Marktforschung einzudämmen, ein Problem, das zuletzt im deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel abgehandelt wurde. Im Rahmen einer gründlichen Untersuchung, die 600 Marktforschungsstudien, darunter auch solche mit Ärzten, berücksichtigte, deckte Der Spiegel systematische Manipulationen in der Branche auf, die zu betrügerischen Daten führten. Assure BrandPanels ist ein neues Produkt, das mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen schlechte Akteure aufdeckt und daran hindert, in Stichproben von Studien zu infiltrieren.

Die Spiegel-Untersuchung ist die jüngste, die auf diese zunehmende Gefahr aufmerksam macht. Immer mehr Marktforschungsstichproben enthalten gefälschte Umfrageteilnehmer, gefälschte Referenzen und gefälschte Antworten, was dazu führt, dass alle Entscheidungen, die auf solchen Studienergebnissen beruhen, eine Gefahr darstellen. Viele Insider der Branche zeigen sich angesichts dieser Bedrohung besorgt, haben aber derzeit keine wirksame Methode an der Hand, mit der sie das Problem angehen könnten.

"Heute haben wir im Grunde ein System, bei dem eine lange Kette von Leistungserbringern an einem beliebigen Marktforschungsprojekt beteiligt ist und kein zertifizierter Mechanismus zur Erkennung gefälschter Daten existiert. Dieses systemische Problem kann dazu führen, dass wichtige Entscheidungen basierend auf gefälschten Daten getroffen werden", so Asif Javed, CEO von Assure BrandPanels. "Assure BrandPanels verwendet maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um schlechte Umfrageteilnehmer, wie Bots, russische und osteuropäische Hacker und andere Nicht-Ärzte, die alle vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind, zu erkennen und zu beseitigen."

Über Assure BrandPanels

Assure BrandPanels ist ein individuell zusammengestellter Panel, der die Ärztezielgruppe des Kunden umfasst und dafür verwendet wird, Stichprobenrahmen für die Rekrutierung von Teilnehmern für Marktforschungsstudien zu generieren. Mithilfe der neuesten Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen beseitigt Assure BrandPanels gefälschte Umfrageteilnehmer, gefälschte Referenzen und gefälschte Antworten aus Marktforschungsstichproben und stellt sicher, dass alle Umfrageteilnehmer verifiziert, überprüft und bewertet sind.

Weitere Informationen über Assure BrandPanels finden Sie unter www.assurepanels.com

Über die PSL Group

Die P\S\L Group ist eine weltweit tätige Organisation mit dem Anspruch, Informationen in den Dienst der Medizin zu stellen. Die Unternehmen und die Mitarbeiter der P\S\L Group haben sich dem Ziel verschrieben, die medizinische Versorgung zu verbessern, indem sie diejenigen, die sie benötigen, diejenigen, die sie bereitstellen und diejenigen, die sie verbessern, beraten. Zu unseren Kunden gehören forschende Gesundheitswissenschaftsunternehmen und weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens, die den Fortschritt in der Medizin vorantreiben wollen. Unser vorrangiger Geschäftszweck ist es, diese Kunden in ihren Bemühungen um Effektivitätssteigerung und Kostensenkung sowie bei Aktivitäten in den Bereichen wissenschaftliche Kommunikation, medizinische Veröffentlichungen oder Produkt-/Service-Marketing zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pslgroup.com.

