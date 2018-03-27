FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VITAL METALS LTD VJF AU000000VML1
AB/FROM ONWARDS 27.03.2018 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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VITAL METALS LTD VJF AU000000VML1
AB/FROM ONWARDS 27.03.2018 08:00 CET