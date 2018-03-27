FOLGENDES WERTPAPIER WIRD HEUTE, AM 27.03.2018, EX DIVIDENDE GEHANDELT.
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT
ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 27.03.2018. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NO BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR
YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
HKT XFRA HK0000179108 HK ELECTR.INV.+HK EL.I.ST 0,021 EUR
AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT
ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
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TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NO BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR
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HKT XFRA HK0000179108 HK ELECTR.INV.+HK EL.I.ST 0,021 EUR