Das Interesse an der HIGH END Messe ist ungebrochen. Die Messe ist weltweit das mit Abstand wichtigste Schaufenster der gesamten Branche und für Audioliebhaber seit Jahren eine feste Institution.



Die Atriumsräume waren schon sofort nach Anmeldeschluss Anfang Januar 2018 ausgebucht. Kurz danach waren ebenso die Flächen und Stände in den Hallen belegt und es gibt lange Wartelisten.



Die HIGH END führt damit auch in diesem Jahr wieder weltweites Angebot mit weltweiter Nachfrage zusammen. Natürlich sind die Top-Unternehmen der Branche wie immer komplett vertreten.



"Die Stärke der HIGH END ist die Kombination aus einem vielfältigen Ausstellungsangebot und der Präsentation aller Trends und Innovationen für die gesamte Audiobranche. Um ihren Anspruch als Leitmesse jedes Jahr erneut zu erfüllen, stellen wir sie regelmäßig auf den Prüfstand und setzen neue Ideen und Formate um. Die zahlreichen frühzeitigen Anmeldungen der Aussteller geben uns recht", kommentiert Stefan Dreischärf, Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY.



Das kontinuierliche Wachstum der HIGH END sowie die positive Resonanz von Ausstellern, Fachbesuchern und der Presse, unterstreichen das erfolgreiche Konzept der Messe als größter Marktplatz der Audiobranche. Das enorme Interesse zeigt, welches Potenzial der Markt für den Bereich der Unterhaltungselektronik bereithält. Die Branche befindet sich im Aufbruch, denn gerade die Netzwerktechnik hat ein enormes Entwicklungspotential, das es zu nutzen gilt.



Die HIGH END hat der Branche ein zeitgemäßes und modernes Gesicht gegeben, das alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen anspricht. Viele Aussteller entwickeln ihre Neuheiten gezielt zu dieser Messe hin. Die Organisatoren freuen sich über die enorme Resonanz bei den Unternehmen.



Messe: HIGH END® 2018 DIE INTERNATIONALE HIFI-MESSE 10. Mai - 13. Mai 2018 Donnerstag, 10. Mai nur für Fachbesucher MOC München - Lilienthalallee 40 80939 München-Freimann



Pressekontakt: Dipl.-Ök. Renate Paxa Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der HIGH END SOCIETY Tel. +49 (202) 70 20 22 E-Mail: Renate.Paxa@HighEndSociety.de