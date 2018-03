Während die Staatsanleihen in den USA ihre Kursgewinne einbüßten, erholen sich die Kurse in Europa wieder. Auch das Konsumentenklima bleibt positiv.

Gestern gaben die Kurse der Staatsanleihen jenseits des Atlantiks einen Teil ihrer Kursgewinne aus der Vorwoche wieder ab. Die gerade in den USA gute Stimmung an den Aktienmärkten dürfte dazu einen Beitrag geleistet haben. Im asiatischen Handel haben sich die US-Renditen über Nacht stabilisiert.

Diesseits des Atlantiks haben die sich Kurse der Staatsanleihen von ihren Tagesverlusten bis Handelsschluss überwiegend erholt und auf Vortagsniveau geschlossen. Erneut waren die Bewegungen spanischer und italienischer Renditen besonders auffällig.

So standen die Kurse italienischer Staatsanleihen erneut unter Druck. Die Investoren scheinen die politischen Probleme hinsichtlich einer Regierungsbildung in Italien schwerer zu wiegen als diejenigen in Spanien. Dort ist die Katalonienfrage nach wie vor ungelöst. Immerhin scheint sich jedoch eine Einigung auf einen Haushalt für das laufende Jahr abzuzeichnen.

Der Datenkalender ist am Dienstag gut gefüllt. So werden die vorläufigen spanischen Konsumentenpreisdaten für den März veröffentlicht. Von Bloomberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...