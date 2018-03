Der Dax hat am Dienstag seine Gewinne bis zum Mittag ausgebaut. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer stand zuletzt 2 Prozent höher auf 12 022,72 Punkten und damit wieder recht klar über der runden Marke.

Weltweit hatten sich die Börsen zuletzt spürbar von ihren Rückschlägen erholt, weil Sorgen um eine Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China merklich abgeebbt waren.

Am Dienstag spielte nun auch der sinkende Euro dem Dax wieder in die Karten, nachdem die Gemeinschaftswährung am Montag den Index noch belastet hatte. Die Exportchancen deutscher Unternehmen können sich durch einen abwertenden Euro verbessern./ajx/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0162 2018-03-27/12:07