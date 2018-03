Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) rechnet trotz eines wachsenden Angebots an Fleisch und Wurst aus besserer Tierhaltung nicht mit durchgängig höheren Preisen. "Es wird immer noch so sein, dass es auch preiswertes Fleisch gibt", sagte sie der "Rheinischen Post" (Dienstag). Mit dem geplanten staatlichen Label könnten Verbraucher aber entscheiden, "was ihnen Tierwohl auch im Preis wert ist". Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, ein Logo für höhere Haltungsstandards einzuführen. "Das ist transparent und eine wirkliche Hilfe bei der Kaufentscheidung."

Klöckner betonte, die Verbraucher sollten künftig bewusst zu Waren aus Ställen mit mehr Tierwohl greifen können. Es gebe dazu bereits verschiedene Initiativen aus der Branche und von Supermärkten. Verlässlichkeit und Übersicht gebe es aber nur mit einem staatlichen Label. Klöckners Vorgänger Christian Schmidt (CSU) hatte Kriterien für ein "Tierwohllabel" vorgestellt, es bis zur Bundestagswahl aber nicht umgesetzt. Nun will die Koalition eine neuen Anlauf nehmen. Hierfür sollten auch Zeiten festlegt werden, wie und wie lange Tiere zum Schlachten transportiert werden dürfen, sagte Klöckner.

Grünen-Agrarexperte Friedrich Ostendorff kritisierte, dass das Label für Bauern freiwillig sein soll. "Wieso sollen nur manche Tiere von einer kürzeren Transportdauer oder besseren Haltungsbedingungen profitieren, der Großteil der jährlich 60 Millionen geschlachteten Schweine aber nicht?" Nötig sei eine verpflichtende Haltungskennzeichnung mit verbesserten Mindeststandards./sam/DP/mis

ISIN DE000BFB0019

AXC0165 2018-03-27/12:08