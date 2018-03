Die DZ Bank hat die Einstufung für Allianz auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 218 Euro belassen. Alle drei Segmente des Versicherers seien in guter Verfassung, womit aber weitere operative Verbesserungen durchaus schwierig zu erreichen seien, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die starke Solvabilitätsquote von 229% ermögliche weitere Akquisitionen oder noch höhere Aktienrückkäufe./edh/jha Datum der Analyse: 27.03.2018

