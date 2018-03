Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für United Internet von 69 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die angekündigten Investitionen des Telekommunikationskonzerns in weiteres Wachstum seien nicht billig, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Vorteile dieser Strategie dürften jedoch die Kosten überwiegen. Die aktuelle Kursschwäche sollten Anleger zum Einstieg nutzen./edh/gl

Datum der Analyse: 27.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005089031

AXC0166 2018-03-27/12:10