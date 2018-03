Hamburg (ots) - Bei Wettanbieter BET90 (www.bet90.com) kann ab sofort darauf gewettet werden, ob Manuel Neuer trotz seiner langwierigen Verletzung in den finalen WM-Kader der Fußball Nationalmannschaft für die WM in Russland berufen wird.



Die Quoten der Buchmacher geben Anlass zur Hoffnung, das der vielleicht weltbeste Torwart in Russland zumindest Teil der Mannschaft sein wird - auch wenn er sein letztes Pflichtspiel im September 2017 bestritten hat.



Die Wette lautet:



Wird Manuel Neuer in das finale Aufgebot der Nationalmannschaft für die WM in Russland berufen?



JA - Quote 1.35 NEIN - Quote 3.00



Direkt zur Wette geht es unter folgendem Link:



https://bit.ly/2DVeRUB



Über BET90



BET90 wurde 2010 in Malta gegründet, Die Gründer von BET90 verfügen über langjährige Wettexpertise und innovative Ideen - bereits 2005 entwickelten sie mit dem Konzept der Livewette 0:0 ein völlig neuartiges Format, das heute fester Bestandteil jedes Wettanbieters ist. Mit einem klaren Fokus auf Fußball und die beliebtesten Wettarten stieg BET90 in den Markt ein. Inzwischen hat sich BET90 zum Komplettanbieter für Sportwetten entwickelt. BET90 ist Sponsor der Handballer des THW Kiel und Sportwettenpartner des 1. FC Köln. www.bet90.com.



