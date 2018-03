München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zurzeit laufen in Eckernförde und Hamburg die Dreharbeiten zum zweiteiligen Krimi-Drama "Unschuldig " (AT). In den Hauptrolle spielen Felix Klare, Britta Hammelstein, Anna Loos , Godehard Giese , Sascha Alexander Gersak u.a. Gedreht wird unter der Regie von Nicolai Rohde voraussichtlich bis zum 28. April 2018.



Zum Inhalt:



Familienvater Alex Schwarz (Felix Klare) kommt nach sieben Jahren Haft durch Revision einer Zeugenaussage für den vermeintlichen Mord an seiner Frau Dana aus dem Gefängnis frei. Unterstützt von seinem Bruder Daniel (Sascha Alexander Gersak) will Alex nun seine Unschuld beweisen und seine beiden Kinder Lasse (Yuri Völsch) und Lena (Ruby M. Lichtenberg) zurückhaben, die inzwischen in der Obhut von Marion (Anna Loos), der kinderlosen Schwester seiner verstorbenen Frau, und ihres Mannes Uwe (Godehard Giese) leben. Auch der damalige Ermittler Jan Menhart (Steven Scharf) ist alles andere als begeistert, dass der Fall von der Polizei wieder aufgerollt wird. Ausgerechnet seine Kollegin Katrin (Britta Hammelstein), mit der Menhart heimlich eine Beziehung hat, soll nun den wahren Mörder finden. Und Alex' früherer Freund Sven (Florian Panzner), der eine Affäre mit Alex' Frau Dana hatte, gerät ebenso wie Marion und Uwe ins Visier der Polizei.



"Unschuldig" (AT) ist eine Produktion der filmpool fiction (Produzentin: Iris Kiefer) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Das Drehbuch schrieb Florian Oeller nach einer Vorlage von Chris Lang zu der Mini-Serie "Innocent". Kamera: Felix Novo de Oliviera. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann (ARD Degeto).



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD Degeto Pressestelle, Ariane Pfisterer, Tel.: +49 69 1509-331, E-Mail: Ariane.Pfisterer@Degeto.de Michaela Niemeyer Media, Tel.: +49 30 94406-149, E-Mail: mail@michaelaniemeyer.de Drehstartfoto abrufbar auf: ard-foto.de