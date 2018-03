Winterthur/Luzern (ots) - Die Medbase Gruppe wird ihr Angebot als

innovative Gesundheitsanbieterin in der Region Luzern ausbauen. Ab

Herbst 2019 betreibt sie ein ambulantes Medizinzentrum im neuen

Stadtteil Mattenhof in Kriens. Dazu vertieft sie die bestehende

Partnerschaft mit dem Luzerner Kantonsspital (LUKS).



Die Medbase Gruppe betreibt in der Deutschschweiz und in der

Romandie rund 50 Gesundheitszentren und Apotheken mit über 1000

Angestellten. Ziel ist es, eine umfassende Betreuung, eine

erstklassige medizinische Qualität und einen einfachen Zugang zu

ihren Dienstleistungen zu bieten und damit den Kunden und Patienten

zum Erhalt oder der Wiedererlangung ihrer Lebensqualität zu

verhelfen.



Die Medbase Gruppe verstärkt nun ihr Engagement als Anbieterin von

medizinischen Leistungen auch im Raum Luzern. Dort ist sie bereits

seit 2012 auf der Allmend Luzern präsent und betreibt gemeinsam mit

dem Luzerner Kantonsspital (LUKS) ein ambulantes, medizinisches

Kompetenzzentrum. Unter dem Dach der «Sportmedizin Zentralschweiz»

bieten sie ein umfassendes Angebot an qualitativ hochstehender

Diagnostik, Therapie und Trainingsmöglichkeiten an. Beide Unternehmen

sind überzeugt, dass in einem integrierten Versorgungsangebot und in

der Zusammenarbeit von Grundversorgern und Spezialisten die Zukunft

liegt.



Medizinisches Versorgungsmodell der Zukunft



Im Herbst 2019 wird die Medbase Gruppe in der Mikropole Mattenhof

Kriens auf rund 1100 m2 ein ambulantes Medizinzentrum eröffnen.

Dieses bietet medizinische Grundversorgung an, ergänzt durch

Spezialdisziplinen und eine Publikumsapotheke. «Wir sehen die enge

Zusammenarbeit zwischen Grundversorgern und Spezialisten, die Hand in

Hand für eine bestmögliche, kosteneffiziente und ganzheitliche

Behandlung sorgen, als das Modell der Zukunft», sagt Marcel

Napierala, CEO der Medbase Gruppe.



Antwort auf Patientenbedürfnisse



«Wir sind überzeugt, dass mit dem neuen Angebot den heutigen

Patientenbedürfnissen nach ganzheitlichen Gesundheitsangeboten,

kurzen Wartezeiten und effizienten Behandlungsprozessen noch besser

Rechnung getragen werden kann», betont Marcel Napierala. Innovative

Behandlungsmethoden wie beispielsweise telemedizinische

Konsultationen können ebenfalls gemeinsam weiterentwickelt werden.

Benno Fuchs, CEO/Direktor des LUKS, sieht grosses Potential in der

integrierten Versorgung: «Die Patientinnen und Patienten werden an

einem Ort umfassend betreut, wobei jeder medizinische Partner seine

Kernkompetenzen einbringen kann». «Das medizinische

Gesundheitszentrum ist somit gegenüber interessierten Hausärzten und

Spezialversorgern offen», so Benno Fuchs.



Attraktive Arbeitsmodelle



Mit der neuen Partnerschaft der Medbase Gruppe und dem LUKS kann

auch der erschwerten Nachwuchssuche im Bereich der Hausärztinnen und

Hausärzte entgegengewirkt werden. Junge Ärztinnen und Ärzte möchten

ihre Profession interdisziplinär, unter modernen Arbeitsbedingungen

und mit Zugang zu einem starken Spitalpartner, ausüben. Marcel

Napierala und die Medbase Gruppe setzen genau hier an: «Wir sind

primär in der Grundversorgung tätig, verstehen uns als Netzwerker und

wollen Praxisärzten, die sich im letzten Abschnitt ihres

Arbeitslebens befinden, oder jungen Fachpersonen, die ihre Zukunft in

der Haus- oder spezialisierten Medizin in einer Praxis suchen, eine

interessante Perspektive anbieten». Auch Ärztinnen, die den

beruflichen Wiedereinstieg nach familiär bedingter Auszeit

erfolgreich meistern wollen, sowie Assistenzärzte und Spitalärzte in

ausgewählten Disziplinen, können in einem interessanten Setting

mitarbeiten und ihre Kernkompetenzen synergetisch einsetzen.



Die Medbase Gruppe ist erfreut, mit dem LUKS einen starken Partner

mit ähnlichen Werten für dieses zukunftsträchtige Versorgungsmodell

gewinnen zu können.



Medbase Gruppe



Die Medbase Gruppe betreibt als führender Health Care Provider

schweizweit an rund 50 Standorten ambulante Medical Centers. Über

1000 Mitarbeitende betreuen die Patientinnen und Patienten

ganzheitlich von der Prävention, Akutmedizin bis zur Rehabilitation.

Mehr als 240 Haus- und Spezialärzte sowie über 300 Therapeuten

arbeiten interprofessionell zusammen und führen jährlich über 1,5

Mio. Konsultationen und Behandlungen durch. Für Firmen bietet Medbase

Corporate Health spezifische Beratungen und ganzheitliche Projekte im

Betrieblichen Gesundheitsmanagement an.



Das Luzerner Kantonsspital



Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) ist das grösste Zentrumsspital

der Schweiz. Es umfasst die Standorte Luzern, Sursee und Wolhusen

sowie die Luzerner Höhenklinik Montana. Rund 7000 Mitarbeitende

sorgen rund um die Uhr für das Wohl der Patientinnen und Patienten.

Das LUKS verfügt über 870 Akutbetten und versorgt ein Einzugsgebiet

mit rund 700 000 Einwohnern. Es behandelt jährlich über 43 000

stationäre Patientinnen und Patienten und zählt über 600 000

ambulante Patientenkontakte. Die Kliniken und Institute des LUKS

bieten medizinische Leistungen von höchster Qualität.



Bildmaterial steht unter

https://www.mattenhofluzern.ch/de/Projekt/Impressionen bereit.

Fragen stehen die Medbase Gruppe und das LUKS gerne zur Verfügung.



