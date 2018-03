Nach Äußerungen des US-Finanzministers Steven Mnuchin schöpfen die Börsianer neuen Mut, dass eine Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China vermieden werden könne. So erholten sich schon die Kurse in den USA und Asien. Und auch der DAX zeigt sich etwas erholt. Unterdessen wird in der britischen Zeitung "The Times" über einen bevorstehenden Chefwechsel bei der Deutschen Bank spekuliert. Holger Scholze berichtet.