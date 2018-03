Der Münchner Umwelttechnikanbieter Martin will den weltweiten Markt für Klärschlammverbrennungsanlagen künftig gemeinsam mit der Essener Küttner-Gruppe bearbeiten. Hierzu haben beide Unternehmen das Joint Venture Küttner Martin Technology GmbH mit Sitz in München gegründet. Geschäftszweck der neuen Firma, an der Küttner und Martin zu je 50 Prozent beteiligt sind und das sie gemeinsam führen, ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...