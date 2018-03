DAX - Wall Street-Erholung beflügelt

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der XETRA-DAX rutschte gestern Nachmittag kurz nach Eröffnung der US-Börsen noch einmal kurz um 200 Punkte ab, die Bewegung wurde jedoch im nachbörslichen Handel schon wieder relativiert. Heute Vormittag startet der Index dann deutlich fester, der Rücksetzer unter 11.950 Punkte wurde in der vergangenen Stunde wieder gekauft.



Das heutige Eröffnungsgap im XETRA-DAX könnte im Minimum 1-2 Tage offen bleiben, kurzfristig hat der Index weiteres Erholungspotenzial in den Bereich 12.100 bis 12.200 Punkte. Die US-Indizes verbuchten gestern die beste Tagesperformance seit August 2015. Hier ist kurzfristig mit weiterem Follow-Through auf der Oberseite zu rechnen. Dementsprechend dürfte sich auch das deutsche Börsenbarometer zunächst weiter positiv entwickeln. Oberhalb des Bereichs 12.020/40 Punkte hätte der DAXweiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich 12.150/99 Punkte. Spätestens auf diesem Niveau wäre dann schon wieder mit größerer Gegenwehr der Bären zu rechnen. Erst ein Rückfall unter 11.850 Punkte macht dieses kurzfristig präferierte Erholungsszenario wieder zunichte.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.02.2018 - 27.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 27.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

