Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-27 / 11:56 Die Lage ist dramatisch! Liebe Leserin, lieber Leser, da sich das verlängerte Osterwochenende nähert haben wir uns gefragt, was steht eigentlich noch auf "grün" an den Börsen? Die Indizes sacken ruckartig ab, die Rede ist von Handelskrieg und Strafzöllen und viele bekannte Namen der Hedgefonds-Szene glauben schon länger an fallende Kurse - doch gilt das für alle Anlageklasse? Nein, sicher nicht, doch die wenigsten haben es mitbekommen! Denn Gold hat tief Luft geholt und seit Freitag mit einem gewaltigen Sprung den Rallye-Gang eingelegt. Und das gilt nicht nur für Gold an sich, sondern auch für Goldaktien, vor allem Schwergewichte wie Barrick, Goldcorp & Co steigen seit Tagen (s. Chartbilder). Wie wir von Zuschriften unserer Leser wissen, haben wir den einen oder anderen erfahrenen Investor unter ihnen und die werden sicherlich schon ahnen was uns bevor steht. *Richtig - diesen Goldzyklus dürfen wir auf keinen Fall verpassen, denn der Finanzkollaps steht in den Startlöchern!* Doch überdurchschnittliche Rendite werden Sie nicht mit einem Schwergewicht wie z.B. Kingross erzielen, sonder hierzu bedarf es einer kleineren aber doch speziellen Anlageklasse, nämlich die der Explorer, doch dazu später mehr. Lassen Sie uns zuerst einmal gemeinsam anschauen, was in den letzten Tagen am Goldaktienmarkt geschehen ist: *Barrick Gold * WKN: 870450 ISIN: CA0679011084 US-Symbol: ABX *Goldcorp * WKN: 890493 ISIN: CA3809564097 US-Symbol: GG *Kinross Gold * WKN: A0DM94 ISIN: CA4969024047 US-Symbol: KGC *Das sieht doch vielversprechend aus, finden Sie nicht auch?* Doch womit können wir jetzt strategisch zwei- bis dreistellige Renditen erzielen? Am besten nimmt man einen Goldplayer, der sich in einem vielversprechenden Gebiet positioniert hat. Clevere Investoren spekulieren auf Aktien die vor großen News stehen könnten, oder deren Projekte ähnliche Qualitäten aufweisen, wie angrenzenden Firmen die schon seit Jahren produzieren! *Sollte der Goldaktien-Boss dann noch sagen: * *"Wir erwarten von 2018, ein Jahr der signifikanten Neubewertung!" Und das ultimativen Ziel des Managment ist: Produzent oder Übernahmekandidat - dann dürfen Sie gewiss sein, hier ergibt sich eine großartige Einstiegsthance!* *Gold-Aktie vor Mega-Anstieg: Hier ist die WKN* *Nitinat Minerals - Rating: STRONG BUY * WKN: A1194N / ISIN CA65477B4091 (Erstempfehlungskurs 19.2.2018): 0,14 Euro Zwischenhoch 28.02.2018/ 13.03.2018) 0,34 EUR Aktueller Kurs 23.03.2018: 0,27 EUR Kursziel: 3 Monate 0,80 EUR Kursziel 12 Monate 1,50 EUR Börsenwert (Bewertung): 7 Mio Euro Nitinat Minerals besitzt zu 100% die in Ontario gelegenen Carscellan Claims.Unmittelbarer Nachbar ist die Gesellschaft Tahoe Resources, die 2016 das Timmins West Projekt erworben hat und heute eine Marktkapitalisierung von über 1,3 Milliarden EUR auf die Börsenwaage bringt. Damit zählt sie zu den Platzhirschen vor Ort. Die Market Cap von Nitinat liegt bei lediglich 7 Mio EUR und die Firma ist damit massiv unterbewertet. Vor allem die Lage von Carscellan im aussichtsreichen Timmins District spricht für sich. *Tahoe Resources * WKN: A1C0RA ISIN: CA8738681037 US-Symbol: TAHO Die Timmins-Region ist eines der reichhaltigsten Goldfelder der Welt und dort wurde in den letzten hundert Jahren mehr Gold produziert als im restlichen Kanada zusammen. Heute ist die Stadt Timmins die drittgrößte Stadt im Norden Ontarios und bleibt eines der wichtigsten Bergbauzentren Kanadas. Der Bergbau ist nicht nur ein wichtiger Teil des Erbes der Stadt, sondern Timmins ist auch führend bei der Sanierung ehemaliger Bergbaugebiete in Parks und Erholungsgebiete. Geologen identifizierten Gold in Quarzadern in der Nähe von Porcupine Lake im Jahr 1896. Im Frühjahr 1909 entdeckte ein Prospektionsteam um Harry Preston und Jack Wilson einen Quarzhügel voller Gold und nannte es "The Big Dome". Der Legende nach rutschte Harry Preston auf einem felsigen Hügel aus und seine Stiefel entfernten das Moos vom Felsen und enthüllten damit eine große Goldader. Diese Entdeckung löste den großen *Porcupine Gold Rush* im Timmins District aus. Später im selben Jahr entdeckten Goldsucher die Goldvorkommen Hollinger und McIntyre. Die Dörfer South Porcupine, Timmins und Schumacher entstanden, um jede der "Großen Drei" Minen zu bedienen, die sich auf diesen Goldvorkommen entwickelten. Während der nächsten hundert Jahre produzierten mehr als 50 Minen 70 Millionen Unzen Gold und machten das Porcupine Minenlager (das später als Timmins Minenlager bezeichnet wurde) zu Kanadas größter Goldregion. Wenn es heute entdeckt würde, hätte das kollektive Gold der Timmins-Goldfelder einen erstaunlichen Wert von 100 Milliarden Dollar. Die Goldlagerstätte Hollinger-McIntyre, die von Geologen als eine einzige Erzmasse betrachtet wird, gilt als zweitgrößter Goldproduzent der Welt hinter der sagenumwobenen Goldenen Meile in Kalgoorlie, Westaustralien. Gold wird allerdings auch noch heute entdeckt: Timmins neueste Mine wurde 2011 eröffnet. Das Timmins-Gebiet befindet sich am südlichen Rand des Great Clay Belt im Norden Ontarios und ist von ausgedehnten Gletscherablagerungen geprägt. Unter diesem Gletscherfels liegen 2,7 Milliarden Jahre alte vulkanische und sedimentäre Gesteine ??des kanadischen Schildes. Diese Gesteine ??wurden durch Hitze und Druck deformiert, während sie tief in der Erde vergraben, zu Falten verzogen und dann durch die Porcupine-Destor-Verwerfung gebrochen wurden. Dieser uralte geologische Bruch in der Erdkruste erstreckt sich über 180 km von Timmins nach Quebec. Goldminen in Timmins liegen in der Nähe dieses Bruches. Geologen glauben, dass die Bewegung an diesem uralten Vorfall vor 2,6 Milliarden Jahren die Gesteinsbrocken faltete und goldreiche Fluide entlang der Verwerfung aus der Tiefe der Erde aufsteigen ließ, wodurch Gold-Quarz-Erz entstand. *Die Mine Timmins West von Tahoe, dem unmittelbaren Nachbarn von Nitinat, liegt etwa 18 Kilometer westlich von Timmins.* Die Mineralisierung ist mit dem Porcupine-Destor-Störungssystem innerhalb des Abitibi-Grünsteingürtels verbunden. Die Mine Timmins West umfasst die Lagerstätte Timmins, die seit Januar 2011 in kommerzieller Produktion ist, und die Lagerstätte Thunder Creek, die im Januar 2012 die kommerzielle Produktion erreichte. Die neu entdeckte Lagerstätte 144 Gap liegt etwa 600 Meter vom Thunder Creek entfernt Die Lagerstätte befindet sich derzeit in der Entwicklung, die kommerzielle Produktion wird für 2017 erwartet. Alle drei Lagerstätten sind durch unterirdische Strecken miteinander verbunden. Tahoe produziert Erz aus der Mine über einen 5,5 Meter langen Schacht mit einer Hubkapazität von 6.000 Tonnen pro Tag. Der Zugang zum Erz erfolgt über mobile Geräte über interne Rampen sowohl von der Oberfläche als auch von der Hauptwelle. Zu den primären Abbaumethoden gehören der longitudinale und transversale Langlochabbau. Timmins West produziert derzeit 2.700 Tonnen Erz pro Tag, das für die Verarbeitung etwa 42 Kilometer zum Bell Creek-Werk des Unternehmens transportiert wird. Timmins West Goldmine: /Zum 1. Januar 2016 betrugen die Mineralressourcen für Timmins West insgesamt 5,8 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 4,87 g / t, davon 903.000 Unzen Gold in der Indizierten Kategorie und 2,7 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 5,0 g / t, davon 429.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie. Wahrscheinliche Mineralreserven (einschließlich Mineralressourcen) sind 2,9 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 4,2 g / t, die 392.000 Unzen Gold enthalten Durch die Erschließung der Lagerstätte 144 Gap und die weitere Erschließung der Lagerstätten Timmins und Thunder Creek konzentriert sich das Unternehmen auf die Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven /Wenn sich nun durch das soeben in Gang gebrachte Explorationsprogramm 2018 von Nitinat herausstellen sollte, dass die Mineralisierungsstrukturen des Carscellan-Projektes auffallende geologische Ähnlichkeiten zu Tahoes West Timmins Mine aufweisen, wird ein massiver Angleichungsprozeß im Aktienkurs die zwingende Folge sein. Eine Verzwanzigfachung in kurzer Zeit auf eine Marktkapitalisierung von 140 Mio EUR wäre dann nur konsequent, das eigentliche Upside ist natürlich in einem derartigen Fall weitaus höher. Die Carscellan Goldliegenschaft befindet sich nur 7 km nördlich von Timmins West! Frühere auf dem Carscellan-Gelände durchgeführten Untersuchungen identifizierten bereits ein großes Areal, das eine Quarz-Karbonat-Serizit-Anomalie aufwies, die 91 Meter lang und mindestens 152 Meter tief ist: Die Sedimentierungszone enthält Quarz-Karbonat Adern in einer Dicke von 3-7 cm, es ist aber auch eine Dicke von bis zu einem Meter vorstellbar. Das Gestein wurde durch hydrothermalen Einfluß verändert, wie es für vulkanische Mineralisierung typisch ist. Die Quarzadern neigen sich im Allgemeinen nach Norden. Quarz und schwarze Turmalinadern mit Eisengehalt wurden ebenfalls in den veränderten Lavaablagerungen gefunden, was vergleichbar mit dem Timmins West Projekt ist. Die vorliegenden Daten über das Carscallen Gold Projekt zeigen eine auffällige Goldmineralisierung mit einem Gehalt von 0,03 g / t bis 3,21 g / t Gold. Drei der acht Proben gaben sogar Werte von über 0,5 g / t Gold an. Sie verweisen zusammen mit den

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 27, 2018 05:56 ET (09:56 GMT)