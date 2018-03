In der Europäischen Zentralbank (EZB) mehren sich die Stimmen, die wie an den Börsen erwartet eine Zinserhöhung bis Mitte nächsten Jahres für möglich halten. "Aus heutiger Sicht können wir wahrscheinlich mit der Markterwartung übereinstimmen", sagte Litauens Notenbank-Gouverneur Vitas Vasiliauskas am Dienstag in Vilnius. Auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...