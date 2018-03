Mainz (ots) -



Das Filmdrama "Im Labyrinth des Schweigens" thematisiert die Vorgeschichte der Frankfurter Auschwitzprozesse. Das ZDF zeigt den Spielfilm am Karfreitag, 30. März 2018, 22.50 Uhr, als Free-TV-Premiere. Neben Alexander Fehling und Gert Voss in den Hauptrollen spielen Friederike Becht, André Szymanski, Johannes Krisch und andere.



Die Bundesrepublik im Jahr 1958: Der junge Staatsanwalt Johann Radmann (Alexander Fehling) wird auf den ehemaligen jüdischen KZ-Insassen Simon Kirsch (Johannes Krisch) aufmerksam, der in einem Lehrer einen seiner früheren Peiniger in Auschwitz wiedererkannt hat. Doch Kirschs Versuche, den Mann anzuzeigen, laufen ins Leere. Niemand will sich mit dem Fall befassen. In Zeiten des Wiederaufbaus stört jeder Gedanke an die Verbrechen der Vergangenheit. Aber Radmann ist beharrlich und wendet sich an Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (Gert Voss). Dieser gibt grünes Licht für weitere Ermittlungen.



Regisseur Giulio Ricciarelli inszenierte mit "Im Labyrinth des Schweigens" seinen ersten Kinofilm. Der 2014 verstorbene Gert Voss ist als Generalstaatsanwalt Fritz Bauer in seiner letzten Kinorolle zu sehen. Bauer ist es zu verdanken, dass 1952 ein deutsches Gericht das NS-System zum ersten Mal als "Unrechtsstaat" bezeichnete. Er setzte auch den ersten Frankfurter Auschwitzprozess durch, der als Initialzündung für die Auseinandersetzung Deutschlands mit seiner Nazi-Vergangenheit gilt.



