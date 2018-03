SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat eine Überarbeitung von Hartz IV gefordert. "Wenn wir den Sozialstaat der Zukunft gestalten wollen, reichen Konzepte, die über 15 Jahre alt sind, nicht mehr aus", sagte Klingbeil dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochsausgaben).

"Wir leben in neuen Zeiten und brauchen deshalb auch neue Antworten." Die Diskussion über diese Antworten gehöre zum Erneuerungsprozess der SPD. "Neben dem solidarischen Grundeinkommen wird es noch viele andere gute Ideen geben, die wir diskutieren werden", so der Bundestagsabgeordnete. "Wir wollen soziale und berufliche Teilhabe in Zeiten des digitalen Wandels garantieren."

Dies sei das beste Mittel gegen Armut: "Deshalb werden wir schon in dieser Legislaturperiode einen sozialen Arbeitsmarkt für 150.000 Langzeitarbeitslose schaffen."