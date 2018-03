Kyocera TCL Solar hat die größte schwimmende Solaranlage in Japan mit einer Kapazität von 13,7 Megawatt (MW) in Betrieb genommen. Das Kraftwerk befindet sich auf dem Yamakura-Stausee in Ichihara, Präfektur Chiba. Kyocera TCL Solar ist ein Joint Venture von Kyocera und Tokyo Century, das 2012 gegründet wurde, um große Solarprojekte zu entwickeln. Die Anlage wurde auf der Oberfläche des Stausees errichtet. ...

