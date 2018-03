"Lieber schnell als perfekt" hieß lange das Motto im Silicon Valley. Nach dem tödlichen Uber-Unfall ist es damit nun endgültig vorbei.

Arizona wirft die selbstfahrenden Uber-Testwagen raus: Am Montagabend teilte der republikanische Gouverneur des Wild-West-Staates dem Taxi-Konkurrenten Uber mit, dass der Unfall in der vergangenen Woche, bei dem eine Frau von einem selbstfahrenden Uber-Auto getötet wurde, ein "unzweifelhaftes Versagen" des Unternehmens gewesen sei. Die wichtigste Prämisse der Testerlaubnis sei: "Sicherheit zuerst."

Am Dienstag warnte das Handelsblatt an dieser Stelle eindringlich vor voreiligen Schlüssen und einem "Persilschein", mit dem Uber reingewaschen werden sollte. Als dann das Video der Armaturenbrettkamera auftauchte und den Unfallverlauf zeigte, wurde schnell klar, dass etwas nicht stimmen konnte.

Das Fahrzeug hatte weder gebremst noch ein Ausweichmanöver eingeleitet, sondern war frontal in die Frau hineingefahren. Der Wagen hatte sie entweder nicht "gesehen", nicht als Risiko erkannt, die Software hatte versagt oder war so programmiert, dass sie den Tod der Frau in Kauf genommen hat. Was genau davon zutrifft, das werden die Ermittlungen zeigen müssen. Der Hergang ist von der Polizei bereits mit dem tatsächlichen Unfallfahrzeug nachgestellt worden.

Aber eines ist schon klar: 2017 war das letzte Jahr, in dem das Tal der Nerds sich noch das letzte bisschen Unschuld bewahren konnte. Es hatte schon Skandale gegeben und kriminelle Energie, so wie im Fall des obskuren Labordienstes Theranos. Aber es waren nie wirklich direkt Menschenleben in Gefahr. Jetzt schicken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...