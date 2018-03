äMit abgepackten Lebensmitteln in immer kleineren Mengen wollen Händler neuen Verzehrgewohnheiten der Verbraucher gerecht werden. Doch der Trend dürfte die Preise treiben - und belastet die Umwelt.

Cola in der 0,15-Liter Dose, Nutella im Mini-Glas und Lachs in der 50-Gramm-Packung: Immer häufiger stoßen Verbraucher in den deutschen Supermärkten auf Lebensmittel in ungewohnt kleinen Portionen. Für Wolfgang Adlwarth von der Gesellschaft für Konsumforschung ist das allerdings nicht verwunderlich: "Es gibt einen Trend zur Kleinpackung", beobachtet der Handelsexperte.

Einer der Vorreiter des Trends ist der US-Getränkeriese Coca-Cola. Er bringt im April nach etlichen regionalen Testläufen bundesweit neben der klassischen Getränkedose mit 330 Milliliter Cola eine neue Minidose auf den Markt - mit gerade einmal 150 Milliliter Brause. Ab Juni soll es auch Fanta in der Mini-Packung geben. "Aus Marktanalysen wissen wir, dass insbesondere der Wunsch der Verbraucher nach kleineren Verpackungen zunimmt", betont ein Unternehmenssprecher.

"Die Menschen sind mobiler geworden, sie konsumieren mehr unterwegs, die Haushalte werden kleiner. Manche achten zudem verstärkt auf Zucker und Kalorien", heißt es beim Getränkeriesen. All das befeuere das Interesse an kleineren Packungsgrößen.

Tatsächlich gilt der Minitrend nicht nur für Limonade. Auch süßer Brotaufstrich wie Nuss-Nougat-Creme landet bei ...

