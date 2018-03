Die vergangene Börsen-Woche wurde noch vom Thema Handelskrieg verhagelt, nun macht man sich hier Hoffnung auf eine Annäherung. Nach Einschätzung des Marktexperten Robert Halver wäre US-Präsident Donald Trump an einem Handelskrieg auch gar nichts gelegen. Im Interview erklärt der Marktkenner, wie er zu dieser Einschätzung kommt und was an der Börse in der Osterwoche zu erwarten ist.