Star-Koch grillt mit Sänger Adel Tawil bei der "SWR3 Grillparty" am 15. April 2018



Zusammen mit Adel Tawil wird Johann Lafer auf der "SWR3 Grillparty" am 15. April 2018 die Grillsaison einleiten. Die Übertragung erfolgt live in SWR3 sowie per Video-Livestream auf www.SWR3.de. Sternekoch entwickelt kreative Rezeptideen in der Wanne Johann Lafer wird bei der 16. "SWR3 Grillparty" am 15. April gemeinsam mit Adel Tawil ein Vier-Gänge-Menü grillen. Bekannt ist der Sternekoch für seine kreativen Rezeptideen. Die Inspiration zur diesjährigen Vorspeise etwa kam ihm in der Wanne: "In der Badewanne, beim Schaumbad mit Lavendel- oder Rosmarinduft fallen mir die besten Rezepte ein. Andere nehmen zum Baden ein Buch mit, bei mir liegen immer Block und Stift bereit, um die Rezeptideen gleich festzuhalten. Klingt komisch, aber bei so einer Entspannung und inspiriert vom Rosmarinduft, kommt mir dann schon mal die Idee zu einem Rezept mit Rosmarin. So ist zum Beispiel auch ein Grill-Rezept für die große Party im April entstanden."



Adel Tawil: "Grillen gehört zur deutschen Seele" Adel Tawil ist dieses Jahr zum ersten Mal dabei. Über das Grillen sagt er: "Ich glaube, das ist so ein bisschen auch unsere deutsche Seele. Grillen gehört einfach wirklich dazu, wie so ein Auto zum Beispiel auch oder ein Häusle bauen." Nach einer turbulenten Zeit mit großen künstlerischen Erfolgen und privaten Tiefschlägen begeistert Adel Tawil seine Fans derzeit mit seinem aktuellen Album "So schön anders".



Zutatenliste und Rezepte werden online bereitgestellt Tausende SWR3 Hörerinnen und Hörer werden auch in diesem Jahr die interaktive Grillparty vor dem Radio sowie an Smartphone & Co. verfolgen und dabei nach Lafers Anleitung in Echtzeit dasselbe Menü grillen. Über Facebook, Mail, WhatsApp oder Telefon können Grillfans in der sechsstündigen Radio- und Web-Live-Show jederzeit Fragen stellen. Die Zutatenliste für das Event 2018 wird am 5. April auf www.SWR3.de bekannt gegeben. Die Rezepte können ab dem 14. April dort heruntergeladen werden. Die Grillparty wird in SWR3 und im Video-Livestream auf www.SWR3.de live übertragen. Exklusive Vorab-Informationen und die Möglichkeit zum Aus-tausch erhalten Interessierte in der SWR3 Grillgruppe auf Facebook.



