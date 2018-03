Die Commerzbank hat die Einstufung für Südzucker nach vorläufigen Zahlen und der Ankündigung eines Gewinneinbruchs auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Zucker-Sparte dürfte im laufenden Geschäftsjahr einen operativen Verlust einfahren, so dass der vom Unternehmen in Aussicht gestellte Konzerngewinn sowohl seine als auch die Marktprognose deutlich verfehle, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das aktuelle Kursniveau reflektiere derweil bereits die zu erwartende Reduzierung der Markterwartung./la/gl Datum der Analyse: 27.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0050 2018-03-27/12:47

ISIN: DE0007297004