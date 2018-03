Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Osram vor den am 3. Mail erwarteten Zahlen von 86 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lichtspezialist dürfte über ein schwaches zweites Geschäftsquartal berichten, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte das Unternehmen das Tief hinter sich haben und sich wieder überdurchschnittlich entwickeln./ck/mis

Datum der Analyse: 27.03.2018

ISIN DE000LED4000

AXC0185 2018-03-27/12:53