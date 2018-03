Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat im vergangenen Jahr etwas weniger klimaschädliches Kohlendioxid in die Atmosphäre geblasen. Im Vergleich zu 2016 sank der Ausstoß um ein halbes Prozent auf 904,7 Millionen Tonnen Treibhausgase, wie das Umweltbundesamt auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte.

Während die Emissionen im Energiebereich deutlich zurückgingen, stiegen sie im Verkehrssektor sowie in der Industrie an. "Im Verkehrsbereich geht die Entwicklung leider immer noch in die falsche Richtung", erklärte die neue Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Sie kündigte an, sich in den kommenden Jahren intensiv darum zu kümmern, um den Verkehr umweltfreundlicher und die Luft sauberer zu machen. Weil mehr Autos und Laster auf den Straßen unterwegs sind, kletterte der CO2-Ausstoß des Sektors um 2,3 Prozent auf 170 Millionen Tonnen. Verkehrsexperten erwarten, dass dieser Trend anhalten wird und die Straßen künftig noch stärker als heute benutzt werden.

In der Industrie legten die Emissionen aufgrund der guten Konjunktur um 2,5 Prozent auf 193 Millionen Tonnen zu. Während in der Landwirtschaft der Ausstoß stagnierte, konnte die Energiebranche den ihrigen reduzieren. Er sank um 4,1 Prozent auf 332 Millionen Tonnen, da wegen der höheren Einspeisung von Windstrom Kohlekraftwerke seltener am Netz waren. "Die Energiewirtschaft liefert ihren Beitrag zum Klimaschutz", erklärte der Chef des Branchenverbandes BDEW, Stefan Kapferer. Er verlangte, dass nun auch Autofahrer, Fuhrunternehmer und Bauern Verschmutzungsrechte für den Ausstoß von CO2 kaufen müssten, damit diese Wirtschaftszweige umweltfreundlicher würden.

Gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 hat Deutschland seinen Treibhausgasausstoß um 27,7 Prozent gesenkt, liegt damit aber deutlich hinter den ursprünglichen Zielen. Eigentlich sollten bis 2020 eine Einsparung von 40 Prozent erreicht werden, was die große Koalition aber als unrealistische Vorgabe aufgegeben hat.

March 27, 2018

