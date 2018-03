Die Baader Bank hat Novartis nach dem Ausstieg aus einem Gemeinschaftsunternehmen mit GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Der Preis, den der britische Pharmakonzern Novartis für seinen Anteil am Joint Venture für rezeptfreie Medikamente zahle, sei für die Schweizer exzellent, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie könnten sich nun stärker auf das Wachstum ihrer Kerngeschäfte fokussieren./gl/ajx

Datum der Analyse: 27.03.2018

ISIN CH0012005267

