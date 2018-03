Zürich (ots) -



An der Bilanz-Medienkonferenz des Migros-Genossenschafts-Bundes

(MGB) hat Fabrice Zumbrunnen die Herausforderungen und künftigen

Schwerpunkte für die Migros erläutert. Die Gruppe verzeichnete im

Geschäftsjahr 2017 mit 28.1 Mrd. Franken (+1.2%) ein Umsatzplus.

Dennoch steht das Ergebnis aufgrund eines anspruchsvollen Umfelds

unter Druck, der Gewinn reduzierte sich 2017 um 24.2% auf 503 Mio.

Franken. Ziel sei auch in Zukunft eine kerngesunde Migros, sagte der

neue Präsident der MGB-Generaldirektion. Deshalb werde die

Migros-Gruppe ihre Angebote konsequent auf die sich ändernden

Kundenbedürfnisse ausrichten. Im Fokus steht der Ausbau der

Führungsrolle im E-Commerce. «Egal, wo und wie unsere Kunden

einkaufen, sie sollen auf allen Kanälen vom besten

Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren», erklärte Zumbrunnen.



«Die Migros-Gruppe wächst und ist in Bewegung. Sie steht auf einer

soliden Basis. Und sie soll auch in Zukunft kerngesund bleiben.» So

fasste Fabrice Zumbrunnen, neuer Präsident der MGB-Generaldirektion,

am Dienstag an der Bilanz-Medienkonferenz die Lage zusammen. Damit

dies möglich ist, werde sich die Migros-Gruppe in verschiedener

Hinsicht dynamisch bewegen müssen. Die Kundenbedürfnisse -

insbesondere die Verlagerung vom stationären zum digitalen Handel -

verändern sich rasant. Darauf will die Migros ihre Angebote noch

stärker fokussieren. «Und weil die Migros den Leuten gehört, richten

wir uns konsequent auf ihre Bedürfnisse aus und engagieren uns aktiv

für noch günstigere Preise und bessere Leistungen», sagte Zumbrunnen.

Im vergangenen Jahr ist das Sortiment um insgesamt 0.4 Prozent

günstiger geworden. «Die Migros steht für ein preiswertes Sortiment

und für Qualität. Unsere Kundinnen und Kunden sollen auf allen

Kanälen vom besten Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren», sagte

Zumbrunnen.



Führungsrolle im E-Commerce, Service vor Ort



2017 tätigte die Migros rund 1.5 Mrd. Franken an Investitionen,

dies insbesondere in zusätzliche grosszügige und moderne Ladenflächen

sowie ins Online-Geschäft. Rund 1.95 Mrd. Franken Umsatz (+5.1%)

erzielte die Gruppe im E-Commerce. Diese Marktführerschaft will die

Migros behaupten und ausbauen. «Wir setzen allerdings nicht nur

verstärkt auf Online-Dienstleistungen, sondern bleiben gleichzeitig

stationär und mit persönlichem Service für unsere Kunden präsent»,

betonte Fabrice Zumbrunnen. Dadurch will die Migros weiter Kunden

gewinnen (Marktanteil Detailumsatz 2017 gemäss BAK: 21.8%).



Aktiv und agil bei veränderten Marktbedingungen



«Für die Kunden und das Gemeinwohl engagieren sich unsere 105'000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich mit grossem Einsatz», sagte

Fabrice Zumbrunnen. Trotz des schwierigen Marktumfelds mit

anhaltendem Einkaufstourismus und sich ändernden Konsumgewohnheiten

nimmt die Migros als grösste private Arbeitgeberin in der Schweiz

ihre soziale Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitenden wahr. Man

dürfe sich keine Illusionen machen über bevorstehende Veränderungen,

sagte Fabrice Zumbrunnen. «Es dürften angestammte Arbeitsfelder

verloren gehen, während neue Stellen beispielsweise im E-Commerce

entstehen.» Die Migros geht diese Herausforderungen aktiv und mit dem

gebotenen Verantwortungsbewusstsein an.



Engagement für Nachhaltigkeit und Gesundheit



Auf Produktseite will die Migros ihren Wachstumskurs bei den

stetig beliebter werdenden regionalen und nachhaltig produzierten

Artikeln fortsetzen. Mit insgesamt 4.0 Mrd. Franken steigerte sich

der Umsatz von Produkten mit Nachhaltigkeits- und Regionallabeln um

3.3%. «Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung gehören zur

DNA der Migros, dies ist mir ein zentrales Anliegen», sagte Fabrice

Zumbrunnen. Dazu gehöre das verstärkte Engagement der Migros in der

Gesundheitsförderung. Gerade das Wachstum des medizinischen Angebots

von Medbase und der Fitnessangebote zeigten beispielhaft, dass bei

den Kunden eine grosse Nachfrage nach preiswerten Dienstleistungen

und Produkten im Gesundheitsbereich bestehe.



Umsatz gesteigert, Ergebnis unter Druck



An der Bilanz-Medienkonferenz gab Jörg Zulauf, Leiter des

Departements Finanzen, Einblick in die Geschäftszahlen. Die

Migros-Gruppe steigerte ihren Umsatz 2017 um 333 Mio. auf 28.1 Mrd.

Franken (+1.2%). Trotz des Rekordumsatzes spiegelt das Gesamtergebnis

mit einem Rückgang von 24.2% den gestiegenen Marktdruck wider, es

resultierte ein Gruppengewinn von 503 Mio. Franken. Entsprechend

richtet die Migros ihr Unternehmensportfolio auf die veränderten

Marktbedingungen aus. Mit 17.9 Mrd. Franken konnte die Migros-Gruppe

ihre Eigenkapitalbasis um 458 Mio. Franken stärken. Dieses gesunde

Fundament bildet die Grundlage, um weiter in den Markt, in neue

Konzepte und Geschäfte sowie über das weltweit einzigartige

Kulturprozent in das Gemeinwohl zu investieren. 2017 investierte das

Migros-Kulturprozent 122 Mio. Franken in Kultur, Gesellschaft,

Bildung, Freizeit und Wirtschaft.



